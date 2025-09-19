Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

En 2023, la compañía de entretenimiento surcoreana 'Hybe' llegó a Latinoamérica con el objetivo de crear nuevas estrellas bajo el mismo modelo de negocio que posicionó al K-pop en la cima, buscando nuevos perfiles artísticos e impulsando a cantantes locales.

Para lograr su meta y dejar huella en la industria musical de este lado del hemisferio, la empresa creó un intenso y riguroso programa de entrenamiento en el que 16 participantes de diferentes países de habla hispana se enfrentan para ser uno de los cinto integrantes de "Santos Bravos" y cumplir su sueño de convertirse en una celebridad internacional.

La empresa Hybe ha estado detrás del éxito de distintos grupos de K-pop, entre ellos ENHYPEN, Seventeen y su más grande éxito, BTS. Este bootcamp se lleva a cabo en un espacio en el interior del Parque Bicentenario en la Ciudad de México.

HYBE Latinoamérica busca formar una boyband latina bajo el modelo de formación y entrenamiento utilizado en el K-pop. Foto: Captura de pantalla/YouTube

¿Cuándo y en dónde hará su debut la banda de Santos Bravos?

A pocas semanas de finalizar con los exigentes retos, ensayos agotadores y despedidas forzosas, Santos Bravos tendrá su concierto debut en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo martes 21 de octubre a las 21:00 horas con los cinco finalistas del concurso.

La entrada para los asistentes será gratuita, por lo que si quieres asistir a la presentación solo deberás reservar tus boletos en la plataforma digital de Weverse. En la página se puede reservar hasta 2 boletos, los cuales podrán recogerse a partir del próximo 23 de septiembre, luego de conectar a los seleccionados por correo electrónico y determinar los detalles de entrega.

En el concierto debut, los finalistas interpretarán el primer single oficial del conjunto musical, dando paso a una nueva etapa en la historia de las boybands latinas. Además, habrá invitados espaciales sobre el escenario, que sin duda harán vivir a los asistentes una noche inolvidable y divertida.

¿En dónde se pueden ver los episodios completos?

Los capítulos del concurso pueden verse a través de YouTube, ViX y EXA TV. Actualmente la serie documental cuenta con 6 capítulos y se esperan 6 episodios más en las plataformas, antes de la gran presentación final, por lo que puedes sintonizar los nuevos episodios todos los jueves a las 18:00 horas.

Finalmente, si deseas asistir al debut de esta banda, ingresa al sitio web de Weverse, inicia sesión y envía tu solicitud de registro para reservar tus entradas, estos accesos se entregaran de manera aleatoria. Por el momento los boletos de la primera fase están agotados, sin embargo, pronto se abrirán más accesos.

