McDonald’s lanza Cajita Feliz de BTS; ¿cuándo llegan las figuras coleccionables de TinyTAN a México?

McDonald's suele sorprender a las millones de personas que son amantes de su comida con sus colaboraciones, aunque aún no termina el furor por los juguetes de Hello Kitty, se dio a conocer cuál será la siguiente colección.

Por medio de Instagram, la cadena de comida estadounidense anunció una nueva Cajita Feliz de BTS.

Mcdonald's lanza figuras coleccionables de TinyTAN

Esta edición será perfecta para todas aquellas personas que son fans del K-pop, pues ahora será turno de los personajes TinyTAN de BTS, siendo la tercera colaboración entre el grupo musical y la cadena de comida rápida.

Dicha colección saldrá el próximo 3 de septiembre en más de 60 países, entre ellos México.

Esta edición incluirá un juguete de la línea TinyTAN, y podrás coleccionar a alguno de los miembros del famoso grupo: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V o Jungkook.

¿Qué son los TinyTAN?

TinyTAN es una serie de personajes animados inventados por BigHit Entertainment (hoy HYBE Corporation), estos personajes caricaturizados con rasgos adorables representa a los siete integrantes de BTS.

El nombre de los juguetes resulta de la combinación de las palabras “Tiny” (pequeño) y “TAN” de “Bangtan”, que hace referencia a “Bangtan Sonyeondan”, el nombre original del grupo, fueron anunciado en 2019 y desde entonces son un sello importante de la identidad de la banda.

