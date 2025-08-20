Efemérides del 20 de agosto; ¿qué se celebra hoy, miércoles?

Hoy, 20 de agosto, se realizan dos actos conmemorativos. Entre los temas mencionados se encuentra un insecto y un tubérculo que se pueden cocinar de muchas maneras.

Todas las fechas conmemorativas tienen un objetivo, ya sea concienciar a la gente sobre ciertos problemas que enfrenta el mundo o celebrar otros logros alcanzados por la humanidad, por los que también se reconoce a otros animales.

Es por ello que te contaremos lo que ha marcado a la sociedad y las fechas que van surgiendo año tras año, incluyendo más temas de importancia en la sociedad.

¿Qué se celebra hoy, miércoles 20 de agosto?

Día Mundial del Mosquito

Día Mundial del Mosquito. Fuente: Freepik.

Este día es más que nada para que las personas se prevengan de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos.

Según la web “Artemis Hospitals”, nos dice que este día es con el objetivo de acelerar la lucha contra la malaria para un mundo más equitativo.

Esto también sirve para honrar los logros científicos en la medicina contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. Por tanto, ayuda a gobiernos y organizaciones sanitarias a renovar la prevención, la investigación y la educación.

Algunas de las enfermedades transmitidas por mosquitos son: la malaria, dengue, virus Zika, fiebre amarilla, chikungunya, encefalitis y virus del Nilo Occidental.

Por lo tanto, es importante que las personas tomen precauciones ya que quienes pueden verse más afectados por la picadura de estos insectos son niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas mayores, personas residentes en zonas rurales y urbanas pobres, turistas en regiones endémicas, trabajadores al aire libre, poblaciones afectadas por desastres naturales y refugiados.

Día Mundial de las Papas Fritas

Foto: Freepik

Hoy es una buena excusa para deleitarte con uno de los snacks más consumidos y famosos del mundo y son las papas fritas.

El Gobierno de México menciona que la papa ha sido uno de los cultivos más predominantes que puedes encontrar alrededor del mundo.

Las papas en sí son multifacéticas, ya que se puede cocinar y consumir de mil maneras, pero en esta ocasión hace honor a las patatas fritas.

La forma tradicional de consumirlos es condimentarlos sólo con una pizca de sal y combinarlo con algunas especias. Sin embargo, ya existen diferentes presentaciones un tanto exóticas como papas fritas aromatizadas con wasabi, pollo frito, algas, huevo frito, gofres con pollo, capuchino, ciruela ácida, mayonesa o incluso sabor a chile con chocolate.

