Más Información
Video: Sacerdote se viraliza en TikTok por criticar a los que ruegan por amor; “está de moda que anden de migajeros”
Lanzan parodia de entrevista entre Nodal y Adela Micha; destacan incómodo silencio al preguntarle sobre su amor por Ángela Aguilar
Pensión Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cuándo es el último día de registro?; no te quedes sin este apoyo
Nuevos requisitos Infonavit: ¿cuántos puntos se necesitarán para obtener una vivienda?; esto se sabe
Por medio de TikTtok se viralizó el discurso de un sacerdote, dónde se dirige a los feligreses y crítica a las personas que ruegan por amor, llamándolos “migajeros”, término adoptado en redes sociales.
La influencia del lenguaje que se utiliza por los jóvenes, hoy en día, causó gran impacto en los usuarios, quienes reaccionaron con sorpresa ante las palabras del religioso que durante la ceremonia mencionó un ejemplo para recordar a sus oyentes la importancia del amor a Dios.
Leer también: Convocan en redes a ingreso masivo de mujeres trans al Metro de CDMX; protesta surge tras denuncia de discriminación En TikTok, la usuaria Luz Valencia compartió el momento en que el párroco critica a quienes ruegan por el amor cuando no es correspondido, utilizando ejemplos de actualidad para llegar a la reflexión. “En el Face creo que está de moda que anden de 'migajeros', algo así le dicen. A veces andamos de 'migajeros' en todas partes; le andamos llorando a amores que no nos corresponden, le andamos llorando a personas que no nos valoran, le lloramos a cosas que no valen la pena”, dijo el Sacerdote. Leer también:Hijo de Yuya sorprende al realizarle entrevista a la influencer; video genera ternura en redes Rápidamente, miles internautas reaccionaron al video y lo volvieron viral en la plataforma, con más de 2 millones de reproducciones en menos de dos días, ante las palabras de sacerdote, los usuarios comentaron: Migajero es un término coloquial que se utiliza en redes sociales, especialmente en México y Latinoamérica, para describir a una persona que se autopercibe con poco valor, especialmente en el amor y las relaciones afectivas. Se refiere a alguien que acepta "migajas" de atención, cariño o compromiso de otra persona, en lugar de buscar relaciones más equitativas y satisfactorias. De igual manera se usa para hacer referencia a que una persona se conforma con poco. También te interesará: Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo “Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok? Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno” Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
Sacerdote se viraliza en TikTok por criticar a los que ruegan por amor
¿Qué es ser migajero?
Comentarios
Noticias según tus intereses
En TikTok, la usuaria Luz Valencia compartió el momento en que el párroco critica a quienes ruegan por el amor cuando no es correspondido, utilizando ejemplos de actualidad para llegar a la reflexión.
“En el Face creo que está de moda que anden de 'migajeros', algo así le dicen. A veces andamos de 'migajeros' en todas partes; le andamos llorando a amores que no nos corresponden, le andamos llorando a personas que no nos valoran, le lloramos a cosas que no valen la pena”, dijo el Sacerdote.
Leer también:Hijo de Yuya sorprende al realizarle entrevista a la influencer; video genera ternura en redes
Rápidamente, miles internautas reaccionaron al video y lo volvieron viral en la plataforma, con más de 2 millones de reproducciones en menos de dos días, ante las palabras de sacerdote, los usuarios comentaron:
Migajero es un término coloquial que se utiliza en redes sociales, especialmente en México y Latinoamérica, para describir a una persona que se autopercibe con poco valor, especialmente en el amor y las relaciones afectivas.
Se refiere a alguien que acepta "migajas" de atención, cariño o compromiso de otra persona, en lugar de buscar relaciones más equitativas y satisfactorias. De igual manera se usa para hacer referencia a que una persona se conforma con poco.
También te interesará:
Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo
“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?
Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs