Video: Sacerdote se viraliza en TikTok por criticar a los que ruegan por amor; “está de moda que anden de migajeros”

Sacerdote se viraliza en TikTok por criticar a los que ruegan por amor

En TikTok, la usuaria Luz Valencia compartió el momento en que el párroco critica a quienes ruegan por el amor cuando no es correspondido, utilizando ejemplos de actualidad para llegar a la reflexión.

“En el Face creo que está de moda que anden de 'migajeros', algo así le dicen. A veces andamos de 'migajeros' en todas partes; le andamos llorando a amores que no nos corresponden, le andamos llorando a personas que no nos valoran, le lloramos a cosas que no valen la pena”, dijo el Sacerdote.

Rápidamente, miles internautas reaccionaron al video y lo volvieron viral en la plataforma, con más de 2 millones de reproducciones en menos de dos días, ante las palabras de sacerdote, los usuarios comentaron:

"Le pides a Dios que te de una señal. La señal:"

"Me voy a confesar - el padre al otro día en misa-"

"Toda mi familia viéndom e en misa"

"Órale padrecito, si se lo dije en secreto de confesión"

"El padre también se actualiza para regañarnos en misa con la palabra clave migajeros"

"Perdóname padre, yo solo quería amor"

"Pues ya diga mi nombre si quiere también"

"No tuve que ir a misa, la misa llego a mí"

¿Qué es ser migajero?

Migajero es un término coloquial que se utiliza en redes sociales, especialmente en México y Latinoamérica, para describir a una persona que se autopercibe con poco valor, especialmente en el amor y las relaciones afectivas.

Se refiere a alguien que acepta "migajas" de atención, cariño o compromiso de otra persona, en lugar de buscar relaciones más equitativas y satisfactorias. De igual manera se usa para hacer referencia a que una persona se conforma con poco.

