Hijo de Yuya sorprende al realizarle entrevista a la influencer; video genera ternura en redes

Mariand Castrejón, conocida en redes sociales como Yuya, sorprendió a sus seguidores al publicar un video que rápidamente generó reacciones en distintas plataformas digitales.

Aunque la creadora de contenido ha mantenido en privado gran parte de la vida de su primogénito, en esta ocasión compartió un instante familiar que captó la atención de cientos de usuarios.

En dos historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde supera los 16 millones de seguidores, la influencer compartió una breve entrevista realizada por su hijo Mar, nacido en 2021. El clip fue grabado por el propio niño, quien aparece interactuando con su madre de una manera espontánea y cercana.

Al inicio del video se escucha al pequeño decir: “Te voy a hacer una entrevista, dime: hola, chicos, me llamo Mariand... ¿Y qué producto haces? ¿y para el cabello?”. Ante la dinámica, Yuya respondió de manera sencilla y natural.

Asimismo, en un segundo clip, Mar explicó frente a la cámara: “Miren, ella hace muchos productos. Maquillaje y hace productos así”. Con ello, el niño se refirió a la línea de cosméticos que su madre ha desarrollado en los últimos años.

Aunado a ello, la influencer respondió presentándose: “Soy la mamá de Mar, me gusta bailar, me gusta escuchar música”. Cuando el pequeño le preguntó para qué utilizaba la música, Yuya contestó: “Para estar feliz, acompañarme y bailar”.

Por sus historias de Instagram donde fue entrevistada por Mar.

Finalmente, en otra parte de la grabación, Mar caminó hacia un estante en el que se encontraban algunos de sus juguetes y comenzó a explicar con detalle para qué servía cada uno de ellos. Minutos después, el clip finalizó, dejando a los seguidores con una escena que se viralizó rápidamente en distintas redes.

Usuarios reaccionan al video de la entrevista de Yuya y su hijo

Como era de esperarse, el contenido fue replicado en plataformas como X, antes Twitter, donde cientos de usuarios reaccionaron con comentarios que reflejaron la conexión que generó este instante.

Entre las opiniones, algunos mencionaron que momentos como este muestran una faceta distinta de las figuras públicas y que resultan significativos para quienes siguen de cerca la trayectoria de Yuya. Los comentarios incluyeron frases como:

“Tal vez por ser algo muy nuevo no se vea de la misma manera que las profesiones u oficios comunes, pero debe ser una caricia al corazón que tus hijos sigan tus pasos sin siquiera inculcárselos”.

“Las historias más bellas de la vida”.

“Qué cosita más linda”.

