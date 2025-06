Una clienta de un Starbucks en Texas expresó su indignación después de una broma que consideró "ofensiva" escrita en la tapa de su bebida.

CBS Texas identificó a la mujer como Blanca López, hispana. El incidente ocurrió el pasado 23 de junio en un Starbucks ubicado en una tienda Target, en Irving, Texas.

López, quien entró a la cafetería con sus dos hijas, pidió café con leche horchata. Sin embargo, una de sus hijas se dio cuenta de que en la tapa del vaso de su madre había garabateado un mensaje escrito con un rotulador.

En una foto publicada por CBS Texas, se lee que el mensaje dice: "Cómo llamas a un águila enferma?".

"Ilegal", señalaba acto seguido.

Cuando vio el mensaje, López no lo podía creer. "Básicamente dice que somos personas enfermas e ilegales que no pertenecemos a este país", declaró al medio estadounidense.

"Cuando lo leí, pensé: "Vale. ¿Tenía que reírme o qué tenía que hacer?", expresó en la entrevista.

El vaso con la bebida que entregaron a Blanca López, en Texas. FOTO: CBS TEXAS/CAPTURA

"¿Por qué me han llamado así? ¿Por qué me preguntan si tengo papeles o no tengo papeles? ¿Por qué ha escrito esto?", se quejó. "Para mí es ofensivo".

El incidente se produce en medio de la persecución de migrantes que ha emprendido la administración de Donald Trump, con operativos en centros de trabajo, paradas de autobuses, hospitales, escuelas e incluso afuera de oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) adonde los migrantes acuden a sus audiencias de revisión de casos.

En enero, 84 indocumentados fueron arrestados en una redada en la zona de Dallas-Fort Worth.

Clienta pide que se despida al responsable de la "broma"

Según CBS Texas, López se quejó con el gerente del lugar por la "broma", y él le aseguró que organizaría una reunión de equipo para asegurarse de que no volviera a ocurrir.

López exigió que la persona que hizo la broma fuera despedida. "Si alguien de mi equipo hiciera algo así, la despediría inmediatamente", afirmó.

Cuando el caso se volvió viral, activistas planearon una concentración frente a la tienda. La idea era hacerlo ayer, 28 de junio. Sin embargo, nadie se presentó.

"No es fácil organizar a nuestra comunidad para que levante la voz, entiendo que protestar ya es muy difícil pero actuar es bastante sencillo. Incluso Starbucks y Target han respondido a nuestra insistencia para aclarar su posición sobre el ofensivo anuncio 'ILEGAL'", escribió el activista Carlos Quintanilla, organizador de la protesta. "Suspendamos nuestra protesta en señal de perdón y ¡Protestemos en Silencio!", escribió en Facebook.

En declaraciones a CBS Texas, Quintanilla dijo que el mensaje escrito a López "no es sólo inapropiado, es inquietante". Sobretodo, dijo, "ahora, cuando la narrativa que se está lanzando en los medios de comunicación es que si eres ilegal, eres un criminal, y si eres un criminal, eres ilegal".

