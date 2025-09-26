Más Información

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

La mañanera de Sheinbaum, 26 de septiembre, minuto a minuto

Mando de "La Barredora" se opera la cara para huir

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

EU confunde a barbero con miembro de cártel

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Peña Nieto defiende "la verdad histórica" de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian "deficiencia" de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista

El León XIV realizó su primer gran nombramiento en el al elegir a un experto legal italiano para reemplazarlo al frente de la oficina de la Santa Sede que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo.

designó al arzobispo Filippo Iannone como prefecto del Dicasterio para los Obispos. El excardenal Robert Prevost, había dirigido esa importante oficina del Vaticano durante dos años hasta su elección como papa en mayo.

Iannone, de 67 años, es actualmente el principal legislador de la Santa Sede, como jefe de su oficina legal. Su traslado, por lo tanto, deja otra vacante importante que León tendrá que ocupar.

Esta podría ser parte de la justificación del nombramiento: León, que es abogado canónico, tendría ideas reformistas para el sistema legal eclesiástico y podría querer colocar a alguien de su propia elección que pueda ejecutar esa visión.

El arzobispo Filippo Iannone. Foto: AP
El papa sabe también que, en última instancia, las decisiones sobre las nominaciones de obispos recaen únicamente en él.

Al anunciar el traslado de Iannone, León confirmó también en el cargo a quienes ocupan el segundo y tercer puesto en la cadena de mando del Dicasterio para los Obispos, dejando esencialmente en su lugar la estructura burocrática que tenía cuando era prefecto.

El nombramiento sugiere que el pontífice estadounidense sabe bien que la oficina episcopal tiene una importante carga legal. Entre otras cosas, evalúa quejas contra obispos por abusos o negligencia en el manejo de casos de clérigos abusivos.

Tras la muerte de Francisco, todos los prefectos del Vaticano perdieron técnicamente sus puestos. León los confirmó de forma provisional y hay varias posiciones que están a punto de quedar vacías porque sus titulares están cerca o en la edad normal de jubilación.

