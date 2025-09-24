Más Información

El aceptó la renuncia del obispo la prelatura peruana de Juli (sur), Ciro Quispe López, acusado en los últimos tiempos de haber incurrido en malas con varias mujeres y de desviación de fondos de la iglesia católica.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por Su Eminencia, monseñor Ciro Quispe López", se lee en un escueto comunicado emitido esta mañana de miércoles por la .

León XIV, estadounidense, pero con nacionalidad peruana por sus muchos años de misión en el país andino, ha tomado así una decisión sobre este monseñor de 51 años -los deben renunciar con 75- acusado por varias personas de comportamientos "inmorales".

El pasado año, durante el pontificado de Francisco, el había ordenado una investigación sobre la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa (sur).

La Nunciatura apostólica en informó en un comunicado que "para verificar de manera exacta la situación de referencia", la Santa Sede había nombrado como "visitador apostólico" al obispo Marco Antonio Cortez Lara.

Quispe López había sido acusado desde los medios locales de llevar a cabo "malas conductas sexuales" manteniendo relaciones con diversas mujeres y también de desviar de la institución eclesiástica, aunque el monseñor lo negó.

