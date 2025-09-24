Más Información
Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa
Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal
Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes
El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo la prelatura peruana de Juli (sur), Ciro Quispe López, acusado en los últimos tiempos de haber incurrido en malas conductas sexuales con varias mujeres y de desviación de fondos de la iglesia católica.
"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por Su Eminencia, monseñor Ciro Quispe López", se lee en un escueto comunicado emitido esta mañana de miércoles por la Santa Sede.
León XIV, estadounidense, pero con nacionalidad peruana por sus muchos años de misión en el país andino, ha tomado así una decisión sobre este monseñor de 51 años -los obispos deben renunciar con 75- acusado por varias personas de comportamientos "inmorales".
Lee también Obispo de Chiclayo, Perú, defiende al papa León XIV; niega que encubriera presuntos abusos sexuales
El pasado año, durante el pontificado de Francisco, el Vaticano había ordenado una investigación sobre la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa (sur).
La Nunciatura apostólica en Perú informó en un comunicado que "para verificar de manera exacta la situación de referencia", la Santa Sede había nombrado como "visitador apostólico" al obispo Marco Antonio Cortez Lara.
Quispe López había sido acusado desde los medios locales de llevar a cabo "malas conductas sexuales" manteniendo relaciones con diversas mujeres y también de desviar fondos financieros de la institución eclesiástica, aunque el monseñor lo negó.
Papa León XIV: Organización contra abusos sexuales en la Iglesia acusa al pontífice de encubridor; denuncian que no tomó acciones
ss