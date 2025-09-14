Más Información

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Lima. El señaló, como parte de la primera entrevista concedida desde el inicio de su pontificado, que "desafortunadamente, parece reconocerse en general que las Naciones Unidas, al menos en este momento, han perdido su capacidad para el multilateralismo", en momentos de mundial que requiere del diálogo.

En un extacto publicado este domingo por el diario peruano El Comercio de la entrevista realizada por la periodista Elise Ann Allen, corresponsal del medio católico Crux, para su libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, León XIV conversó de sus primeros meses como líder de la y el momento de polarización que se vive en el mundo.

"Vivimos en tiempos en los que la polarización parece ser una de las palabras del día, pero no está ayudando a nadie", advirtió el Pontífice en el extracto de la entrevista publicado en Lima el mismo día que el jerarca cumple 70 años.

Respecto a una posible mediación en la guerra entre y , el papa comentó que "no es tan realista" pensar en el Vaticano como un mediador, pero sí como en un acto que abogue y llame a la paz.

León XIV dijo ser "muy consciente de las implicaciones que tiene pensar en el Vaticano como mediador, incluso el par de veces que nos hemos ofrecido a acoger reuniones de negociaciones entre Ucrania y Rusia, ya sea en el o en alguna otra propiedad de la Iglesia".

"La , desde que comenzó la guerra, se ha esforzado mucho por mantener una posición verdaderamente neutral" y anotó que "actores diferentes tienen que presionar lo suficiente para qué las partes en guerra digan: 'ya basta, busquemos otra forma de resolver nuestras diferencias'".

El pontífice agregó que sigue teniendo "grandes esperanzas en la naturaleza humana" y en seguir animando a la gente a mirar los valores más altos.

A escasos cuatro meses de su elección como sucesor de Francisco, el papa León XIV afirmó que está "aprendiendo mucho" en su papel como de la Iglesia católica, un cargo que también es nuevo para él.

Dijo sentirse muy estadounidense, pero también que ama mucho al . "Es parte de lo que soy", dijo al referirse al pueblo peruano que lo acogió durante más de dos décadas de vida pastoral.

"La mitad de mi vida ministerial la pasé en Perú, por lo que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí" y se refleja en el "aprecio que tengo por la vida de la Iglesia de ", tanto en su conexión con su antecesor Francisco, como en su comprensión con la visión que tenía para la Iglesia en esta región, anotó.

León XIV añadió que le queda "una enorme curva de aprendizaje por delante".

"El aspecto totalmente nuevo de este trabajo es haber sido lanzado al nivel de ", afirmó.

"Siempre he tratado de estar al tanto de las noticias, pero el papel de es ciertamente nuevo para mí. Estoy aprendiendo mucho y me siento desafiado, pero no abrumado", expresó.

El libro '"León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" que recoge la entrevista completa saldrá a la venta desde el próximo jueves en Perú, antes que en ningún otro país, mientras que en estará disponible desde el 23 de septiembre, editado por Debate.

