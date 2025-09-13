Más Información
Un dron ucraniano impactó una importante refinería de petróleo en Rusia este sábado, provocando un incendio y causando daños leves, informó un dirigente regional ruso.
"Hoy, la planta de Bashneft fue objeto de un ataque terrorista, con un dron. Se desató un incendio, que está siendo extinguido actualmente", declaró en Telegram el gobernante de la región rusa de Bashkortostan, en el centro del país, Radiy Jabirov.
