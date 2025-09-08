Sheinbaum es la líder mundial con la que más ha hablado Trump, afirma Ronald Johnson; destaca diálogo "fuerte y respetuoso"

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la líder mundial con la que más ha hablado el mandatario estadounidense Donald Trump.

Además, Jonhson afirmó que con la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos gobiernos reafirmaron que la frontera es más segura "cuando trabajamos juntos para desmantelar cárteles, combatir el fentanilo, detener el tráfico de armas y proteger a nuestra gente".

"Gracias a este diálogo fuerte y respetuoso, hoy tenemos una cooperación y colaboración histórica que hace a ambas naciones más fuertes y más seguras", dijo el diplomático.

Lee también Sheinbaum recibe cartas credenciales de 5 embajadores; destaca al nuevo representante de China en México

Claudia Sheinbaum y Donald Trump han sostenido nueve llamadas telefónicas desde noviembre del año pasado, sie do la última el pasado 31 de julio.

La primera fue el 6 de noviembre de 2024, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sheinbaum felicitó a Trump por su victoria y sostuvo una conversación telefónica con él.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em