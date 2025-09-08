Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Sheinbaum es la líder mundial con la que más ha hablado Trump, afirma Ronald Johnson; destaca diálogo "fuerte y respetuoso"

Sheinbaum es la líder mundial con la que más ha hablado Trump, afirma Ronald Johnson; destaca diálogo "fuerte y respetuoso"

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la presidenta es la líder mundial con la que más ha hablado el mandatario estadounidense Donald Trump.

Además, Jonhson afirmó que con la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos gobiernos reafirmaron que la frontera es más segura "cuando trabajamos juntos para desmantelar cárteles, combatir el fentanilo, detener el tráfico de armas y proteger a nuestra gente".

"Gracias a este diálogo fuerte y respetuoso, hoy tenemos una cooperación y colaboración histórica que hace a ambas naciones más fuertes y más seguras", dijo el diplomático.

Lee también

y Donald Trump han sostenido nueve llamadas telefónicas desde noviembre del año pasado, sie do la última el pasado 31 de julio.

La primera fue el 6 de noviembre de 2024, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sheinbaum felicitó a Trump por su victoria y sostuvo una conversación telefónica con él.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses