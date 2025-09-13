Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Senado analizará marco legal de pipas, dobles remolques y transporte de químicos

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

El papa León XIV recibió las cartas credenciales de Brian Francis Burch como nuevo embajador de Estados Unidos, designado por el presidente , y le transmitió su pésame por el reciente asesinato del comentarista .

El acto tuvo lugar en el Palacio Apostólico e implica el inicio de la misión de Burch ante el , cuatro meses después de la elección del primer Papa estadounidense de la historia.

La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede informó en sus redes sociales que durante la audiencia el Papa y Burch abordaron "una serie de desafíos globales, incluidos los conflictos entre Rusia y Ucrania y la ".

Charlie Kirk antes de su asesinato. (10/09/25) Foto: AP/Archivo
Charlie Kirk antes de su asesinato. (10/09/25) Foto: AP/Archivo

"Diferencias políticas nunca pueden resolverse con la violencia", dice León XIV

Pero también trataron "el trágico asesinato" del comentarista Charlie Kirk, quien murió por un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario en .

"El papa León subrayó que nuestras diferencias políticas nunca pueden resolverse con la violencia y le transmitió al embajador Burch que rezaba por la viuda de Kirk y por sus hijos", informó la legación en su cuenta de X.

Otros temas sobre la mesa fueron "la protección de la libertad religiosa, la relación del Vaticano con China", tras el acuerdo entre la Santa Sede y Pekín para nombrar acuerdos logrado en 2018 en el pontificado de Francisco, o "la revolución" de la Inteligencia Artificial.

El nuevo embajador Burch era el líder del grupo de defensa política conservador 'CatholicVote' y fue designado por Trump el 20 de diciembre de 2024, poco después de ganar las elecciones para regresar a la Casa Blanca.

El republicano, por entonces todavía presidente electo, consideró a Burch como "un católico devoto y padre de nueve hijos" que, dijo, "ha demostrado un liderazgo excepcional ayudando a construir uno de los grupos de defensa católica más grandes del país".

"Me representó bien durante las últimas elecciones, obteniendo más votos católicos que cualquier candidato presidencial en la historia", manifestó Trump en 2024, cuando Washington y Vaticano marcaron 40 años de relaciones diplomáticas.

El Vaticano es un importante centro de la diplomacia mundial y sigue con atención las cuestiones clave de la política internacional, entre estas conflictos actuales como la guerra en Ucrania o en Oriente Medio y en otras zonas.

El pasado 26 de abril facilitó un encuentro insólito durante el entre Trump y el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, tras las desavenencias surgidas entre ambos.

León XIV ha recibido en los últimos meses a varios líderes como el presidente ucraniano, y ha mantenido una conversación telefónica con el de Rusia, Vladimir Putin, reclamándole "un gesto que favorezca la paz" en Ucrania.

También se ha reunido en el Vaticano con el presidente israelí, Isaac Herzog, en plena guerra de Gaza.

es/mcc

