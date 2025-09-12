La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que el martes 16 de septiembre, las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece los días inhábiles del sector financiero.

La ABM precisó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán en sus horarios habituales, aun cuando se trata de un día festivo.

Los clientes de la banca podrán realizar operaciones a través de los más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, además de los servicios digitales y telefónicos, disponibles las 24 horas del día durante todo el año.

Lee también ¿Cuál será el horario del Metro el próximo 16 de septiembre?

Recordó a los clientes de la banca que "tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año”.

El organismo recordó que de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuando la fecha límite de un pago coincida con un día inhábil, podrán realizarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc