La Habana.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, envió condolencias tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, que ha dejado al menos nueve muertos.

“Nuestra solidaridad con las familias mexicanas afectadas y el Gobierno de la Ciudad de México”, agregó el canciller cubano en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, al este de Ciudad de México.

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

La Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana informó en X que suman nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras la tragedia.

El gobierno capitalino precisó que ofrecerá un apoyo inicial de emergencia, que consistirá en una ayuda monetaria para que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.

