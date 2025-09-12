Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

La presidenta informó que, tras la LP en Iztapalapa que ha dejado nueve muertos, es posible que la próximo semana se tengan listas las nuevas reglas para fortalecer la seguridad en el .

Indicó que la Secretaría de Energía (Sener) junto con la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) están trabajando para fortalecer la regulación, sobre todo del transporte de .

"Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal"

"Paralelamente sé que la jefa de Gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello, y la idea que puedan salir incluso la próxima semana", dijo.

En , la Mandataria federal señaló que se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y concluir por medio de peritajes qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión.

"Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión.

"Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar la resolución", dijo en conferencia de prensa matutina.

