La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa que ha dejado nueve muertos, es posible que la próximo semana se tengan listas las nuevas reglas para fortalecer la seguridad en el transporte de combustible.

Indicó que la Secretaría de Energía (Sener) junto con la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) están trabajando para fortalecer la regulación, sobre todo del transporte de gas LP.

"Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal"

"Paralelamente sé que la jefa de Gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello, y la idea que puedan salir incluso la próxima semana", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y concluir por medio de peritajes qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión.

"Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión.

"Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar la resolución", dijo en conferencia de prensa matutina.

