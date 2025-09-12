Salud CDMX confirma 9 fallecidos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familiares afirman que sigue viva

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer la lista actualizada con corte a las 23:10 de la noche de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

De acuerdo con el documento que publicó la dependencia en su cuenta de X, la cifra de personas fallecidas ascendió a nueve; continúan hospitalizadas en alguna unidad hospitalaria 55 personas.

Hasta ahora 22 personas han sido dadas de alta.

La dependencia reiteró a la población que para conocer el estado de las personas lesionadas, se puso a disposición la línea telefónica 55 5683 2222.

Al corte de las 23:10 horas, informamos acerca de el incidente en #Iztapalapa:



- 22 personas dadas de alta

- 9 personas fallecidas

-55 personas siendo atendidas



Seguiremos brindando atención y actualizando la información conforme avance la situación.

Dan a conocer lista de fallecidos tras explosión de pipa en Iztapalapa

En la lista de fallecidos se confirma el fallecimiento de Ana Daniela Barragán, de 25 años; y de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su pequeña nieta de dos años durante la explosión.

Además se confirma el deceso de:

Miguel Cano Rodríguez, de 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas de 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros de 57 años

Eduardo Noe García Morales

Juan Carlos Sánchez Blas de 15 años

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Familia de Alicia Matías dice que sigue luchando en el hospital

Tras la publicación de una lista donde se actualizaban los decesos por la explosión de la pipa en La Concordia, y donde aparece el nombre de la señora Alicia Matías, su familia asegura que ella sigue con vida.

Fue la hija de la señora Alicia, Rosa Isela, quién informó a EL UNIVERSAL que la señora sigue con vida en el Hospital Magdalena de las Salinas.

"La lista está mal actualizada, ahorita ya salió mi tía a informarme que ya le dijeron que sí, mi mamá está un poco mal pero todavía no han dado noticias de algún deceso, para que sepan que esa lista que pusieron está mal", aseguró la hija de la señora Alicia.

Rosa Isela explicó que si bien en la lista publicada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aparece el nombre de Alicia Matías Teodoro, "gracias a Dios todavía está aquí con nosotros".

