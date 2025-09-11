Alicia Matías Teodoro, de 54 años, estaba en su puesto como checadora de transporte público, un trabajo que le permite conocer cada rincón del paradero de Santa Martha Acatitla. Ayer, llevaba consigo a su nieta Jazmín, de dos años, a quien cuidaba mientras su hija trabajaba.

“Mi hermana no tenía con quién dejarla, y mi mamá, siempre dispuesta, se la trajo al paradero”, cuenta Rosa Icela, hija de Alicia, con una mezcla de gratitud y dolor en la voz.

Eran cerca de las 2 de la tarde, hora en la que Alicia suele terminar su turno. La rutina parecía intacta, entonces se escuchó un estruendo. Una pipa de gas volcó en uno de los accesos a la autopista México-Puebla, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, justo en la zona donde estaba Alicia con la pequeña Jazmín.

El fuego no dio tregua y en un acto reflejo, Alicia cubrió a su nieta con su propio cuerpo, enfrentando las llamas para salvarla.

“Creo que alcanzó a tapar a la niña”, dice Rosa Icela, y en sus palabras hay orgullo, un reconocimiento silencioso a la fortaleza de su madre.

Alicia caminó con Jazmín en brazos en busca de ayuda y se encontró con el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, del Sector Cetram Santa Marta, quien no dudó en tomar a la pequeña en sus brazos para ayudarlas.

La imagen de Alicia con la piel quemada, apenas con un chaleco que le cubría el torso y unas botas negras en los pies, da cuenta de la tragedia que dejó 67 heridos y tres muertos.

Luego, el policía Soriano Buendía buscó ayuda y a bordo de una motocicleta particular logró llevar a la menor a un hospital para recibir atención de emergencia.

“Hablé con mi hermana por videollamada, y gracias a Dios la bebé está estable”, comparte Rosa Icela, mientras espera noticias afuera del Hospital General del IMSS de Los Reyes La Paz, a donde las trasladaron, como a otros de los lesionados.

Sobre Alicia comenta: “Tiene 90% del cuerpo con quemaduras”, explica Rosa Icela, con la voz quebrada por la impotencia. “No sé si la van a trasladar, no sé qué sigue. Desconozco todo ese proceso”.

Alicia, habitante de la alcaldía Venustiano Carranza, fue trasladada ayer por la noche al Hospital Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero.