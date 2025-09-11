Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 90 lesionados y cifra de muertos sube a 4; sigue aquí la cobertura

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Alicia Matías Teodoro, de 54 años, estaba en su puesto como checadora de transporte público, un trabajo que le permite conocer cada rincón del . Ayer, llevaba consigo a su nieta Jazmín, de dos años, a quien cuidaba mientras su hija trabajaba.

“Mi hermana no tenía con quién dejarla, y mi mamá, siempre dispuesta, se la trajo al paradero”, cuenta Rosa Icela, hija de Alicia, con una mezcla de gratitud y dolor en la voz.

Eran cerca de las 2 de la tarde, hora en la que Alicia suele terminar su turno. La rutina parecía intacta, entonces se escuchó un estruendo. Una volcó en uno de los accesos a la autopista México-Puebla, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, justo en la zona donde estaba Alicia con la pequeña Jazmín.

El fuego no dio tregua y en un acto reflejo, Alicia cubrió a su nieta con su propio cuerpo, enfrentando las llamas para salvarla.

“Creo que alcanzó a tapar a la niña”, dice Rosa Icela, y en sus palabras hay orgullo, un reconocimiento silencioso a la fortaleza de su madre.

Alicia caminó con Jazmín en brazos en busca de ayuda y se encontró con el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, del Sector Cetram Santa Marta, quien no dudó en tomar a la pequeña en sus brazos para ayudarlas.

La imagen de Alicia con la piel quemada, apenas con un chaleco que le cubría el torso y unas botas negras en los pies, da cuenta de la tragedia que dejó 67 heridos y tres muertos.

Luego, el policía Soriano Buendía buscó ayuda y a bordo de una motocicleta particular logró llevar a la menor a un hospital para recibir atención de emergencia.

“Hablé con mi hermana por videollamada, y gracias a Dios la bebé está estable”, comparte Rosa Icela, mientras espera noticias afuera del Hospital General del IMSS de Los Reyes La Paz, a donde las trasladaron, como a otros de los lesionados.

Sobre Alicia comenta: “Tiene 90% del cuerpo con quemaduras”, explica Rosa Icela, con la voz quebrada por la impotencia. “No sé si la van a trasladar, no sé qué sigue. Desconozco todo ese proceso”.

Alicia, habitante de la alcaldía Venustiano Carranza, fue trasladada ayer por la noche al Hospital Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero.

