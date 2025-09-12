Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que cometió un error al incluir en la lista de fallecidos a la señora Alicia Matías Teodoro y aclaró que se encuentra con vida, “en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada”.

A través de una ficha informativa, la dependencia lamentó profundamente la situación y ofreció una sincera disculpa a la familia, “a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”.

La secretaría de Salud detalló que se encuentran revisando los procedimientos internos de verificación “para evitar que un hecho así vuelva a repetirse y reforzar la certeza en la información que compartimos con la ciudadanía”.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que cometió un error al incluir en la lista de fallecidos a la señora Alicia Matías Teodoro. Foto: @SSaludCdMx

¿Quién es Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión de la pipa?

El miércoles 10 de septiembre cerca de las dos de la tarde, una pipa de gas se volcó en la autopista México-Puebla, por el Puente de la Concordia justo donde estaba Alicia, de 53 años, en su puesto como checadora de transporte público, y Jazmín, su nieta de dos años.

Alicia arriesgó su vida al proteger a su nieta del fuego con su cuerpo. Con la niña entre brazos, encontró a un policía del Sector Cetram Santa Marta que las ayudó.

Lamentablemente, el cuerpo de la señora Alicia "tiene 90% del cuerpo con quemaduras”, de acuerdo a informes que ha dado a conocer su hija.