Casi siete horas y media después de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México incluyó en la lista de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, a la señora Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta de dos años durante el hecho, la dependencia reconoció que se trató de un error y que la mujer se encuentra con vida.

Fue minutos antes de las 11:30 de la noche, que la dependencia capitalina publicó una actualización de la lista de afectados por la explosión, en la que se incluía el nombre de la señora Alicia -con lo que la cifra de fallecidos se elevó a nueve-. No obstante, familiares de la afectada advirtieron que la mujer seguía con vida.

Rosa Isela, hija de la señora Alicia explicó a EL UNIVERSAL que su madre seguía con vida, y advirtió que la lista del Gobierno de la CDMX estaba incorrecta.

En el documento que la dependencia publicó en la cuenta de X también se indicaba que la edad de la señora son 35 años, cuando su edad en realidad tiene 49 años.

Hasta las 7:09 de este viernes 12 de septiembre, más de siete horas después, la Secretaría de Salud de la CDMX emitió un comunicado en el que admitió el error de incluir a la señora en la lista de fallecidos y aclaró que la mujer se encuentra con vida, “en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud”.

La dependencia señaló que la lista de personas afectadas por la explosión de la pipa será publicada “a la brevedad” pues en dicho comunicado no se confirmó si la cifra de fallecidos se mantiene en ocho, o se trata de otra persona fallecida.

El caso de la señora Alicia Matías se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación tras la explosión en Iztapalapa, debido a que durante el incidente, la mujer protegió a su pequeña nieta de dos años con su propio cuerpo.

Con la niña entre brazos, encontró a un policía del Sector Cetram Santa Marta quien las ayudó a ambas. El cuerpo de la señora Alicia "tiene 90% del cuerpo con quemaduras”, de acuerdo a informes que ha dado a conocer su hija.

