La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no habrá conferencia mañanera los próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre, por la ceremonia del Grito y el desfile cívico-militar del Día de la Independencia, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que esta suspensión de la mañanera se debe a que los trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) le informaron que es complicado transmitir las conferencias de prensa y estos eventos el mismo día.

"¿Nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, verdad?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Sí, les vamos a dar libres el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de Cepropie, que nos ayudan con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el Grito y después del 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el Grito.

"Entonces se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera su transmisión en vivo y luego (el Grito y Desfile). Entonces esa es la razón por la cual 15,16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Nos vemos en el Grito, espero que estén", dijo a los reporteros.

