Más Información

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

La presidenta informó que no habrá conferencia mañanera los próximo , por la ceremonia del Grito y el desfile cívico-militar del Día de la Independencia, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que esta suspensión de la mañanera se debe a que los trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) le informaron que es complicado transmitir las conferencias de prensa y estos eventos el mismo día.

"¿Nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, verdad?", se le preguntó en .

Lee también

"Sí, les vamos a dar libres el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de Cepropie, que nos ayudan con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el Grito y después del 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el Grito.

"Entonces se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera su y luego (el Grito y Desfile). Entonces esa es la razón por la cual 15,16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Nos vemos en el Grito, espero que estén", dijo a los reporteros.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses