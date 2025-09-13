Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Senado analizará marco legal de pipas, dobles remolques y transporte de químicos

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

La registrada este sábado en un bar de Vallecas () fue causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, un suceso en el que han resultado heridas 25 personas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves que han sido trasladadas a los hospitales de La Paz y Doce de Octubre.

Según ha informado esta tarde , jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el bar ‘Mis Tesoros’ tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" unos 50-60 metros cuadrados, "pero hay que hacer una valoración entera".

"El edificio ahora mismo está inestable (…) por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", ha explicado.

Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. Foto: EFE
Vecinos son desalojados

Además, según Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, "el acceso a la finca está es completamente imposible".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha trasladado a la zona del siniestro y ha informado de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados "al menos durante algunos días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

También ha descartado que "pudiera haber alguna persona atrapada" ya que se ha desescombrado buena parte y los perros de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han inspeccionado los escombros.

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado trece dotaciones de Samur-PC y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones y la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle ha tenido que ser cortada.

