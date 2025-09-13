Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Senado analizará marco legal de pipas, dobles remolques y transporte de químicos

Senado analizará marco legal de pipas, dobles remolques y transporte de químicos

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa

Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa

El gobierno de aseguró que un "destructor" de abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" a bordo.

Todo esto, añadió la administración venezolana, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025