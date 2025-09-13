Más Información
Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"
VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay
Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez
"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa
El gobierno de Venezuela aseguró que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" a bordo.
Todo esto, añadió la administración venezolana, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.
"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Lee también Venezuela recibe vuelo de EU con 300 migrantes
sg/mcc