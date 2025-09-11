Más Información

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, , insistió este jueves en señalar a Ecuador como el "principal exportador de cocaína" hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que llamó "narcopresidente" al jefe de Estado ecuatoriano, , a quien acusa de ser socio de una empresa que supuestamente envía esta droga de manera "oculta" a esos destinos.

En un congreso del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que "casi toda la totalidad" de la cocaína producida, principalmente, en , así como en Perú y Bolivia, se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale "en contenedores de cambures (bananas)".

"¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (excandidata correísta), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa", señaló.

Foto: Especial/Archivo EL UNIVERSAL
En ese sentido, la también ministra de Hidrocarburos indicó que la cocaína "se oculta dentro del contenedor, en la mercancía, y esto pasa por Panamá y, de allí, (va a) Europa y Estados Unidos".

El pasado lunes, Rodríguez acusó a EE.UU. de convertir a Colombia en "el primer productor de cocaína del planeta" y señaló que hoy "el principal exportador" es Ecuador, e hizo mención a la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a este país.

En cambio, la vicepresidenta venezolana insiste en que su país no produce ni tiene "centros de acopio" de drogas, y que tampoco representa "una de las principales rutas" para el transporte de narcóticos.

EE.UU. acusa al mandatario Nicolás Maduro, a quien no reconoce como un presidente legítimo, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Rodríguez instó a EE.UU. a que "calibren el GPS, porque la droga sale por el Pacífico".

Además, consideró esos señalamientos relacionados con el narcotráfico como excusas para justificar una "agresión armada".

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

