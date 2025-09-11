Caracas. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que "llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso", en referencia a Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas denuncia como intento de propiciar un "cambio de régimen".

"Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe (...). Nadie puede subestimar a ese enemigo; nadie debe sobrestimarlo tampoco. Son derrotables, ellos lo saben", manifestó en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello negó que las personas que viajaban en la lancha que destruyó Estados Unidos en altamar fueran narcotraficantes ni tampoco, aseguró, integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijo la administración de Donald Trump.

"Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaban drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos", manifestó.

El ministro venezolano del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, el 25 de agosto de 2025. Las autoridades de Venezuela desplegarán 15.000 efectivos de seguridad en la zona fronteriza del occidente venezolano para enfrentar a los grupos irregulares y las bandas del narcotráfico que operan allí, informó el lunes Cabello. Foto: Xinhua

Maduro pone en marcha "Plan Independencia 200"

El presidente Nicolás Maduro anunció la activación formal del llamado “Plan Independencia 200” en el que participan en conjunto las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, las milicias y trabajadores públicos que tendrán la misión de garantizar la paz y proteger al país de cualquier agresión interna o externa.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano… hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”, dijo el mandatario en un acto transmitido por la televisión estatal.

El mandatario venezolano resaltó que fueron activados “284 frentes de acción, de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia” para garantizar “la paz, la estabilidad, fijando las posiciones para estar preparados para la lucha armada si fuese necesario”.

La administración de Trump no ha dado señales de que tenga previsto realizar ninguna incursión terrestre en Venezuela con los más de 4 mil efectivos que se están desplegando en la zona.

Maduro, sin embargo, lo considera una presunta amenaza de invasión para forzar un cambio de gobierno y llamó a la población a enlistarse en las milicias.

