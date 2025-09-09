Más Información

Gilberto Mora recibe espectacular elogio: "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Gilberto Mora recibe espectacular elogio: "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia; la afición explota en su contra

Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia; la afición explota en su contra

Portugal remonta y vence a Hungría en Budapest; Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo

Portugal remonta y vence a Hungría en Budapest; Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión de Edson Álvarez; ¿Cuándo volverá el capitán?

La Selección Mexicana dio a conocer la gravedad de la lesión de Edson Álvarez; ¿Cuándo volverá el capitán?

Las eliminatorias de Conmebol viven un cierre de locura, que, luego de varias fechas llenas de intensidad, tienen únicamente a dos selecciones en búsqueda del boleto al repechaje de la Copa del Mundo.

Bolivia, que se enfrenta a Brasil, y Venezuela, que hace lo mismo ante Colombia, disputan partidos clave. En el encuentro entre Colombia y Venezuela, Kevin Mier, referente de la Liga MX, cometió un error grave al comienzo del partido.

Lee también

El arquero de Cruz Azul, quien recibió la oportunidad de salir como titular tras lograr el pase al Mundial de 2026, fue protagonista al equivocarse y permitir la ventaja del equipo vinotinto.

Todo ocurrió tras un centro a la meta de Mier, el cual no logró controlar y dejó cerca a Josef Martínez, quien no dudó y empujó el esférico al fondo para poner el 2-1 parcial.

Lee también

La acción del arquero celeste, quien ha sonado para salir a Europa, generó de inmediato la molestia de los seguidores colombianos, quienes se lanzaron contra Mier, asegurando que no tiene la calidad suficiente para defender la meta cafetalera.

El fallo de Mier dejó, además de la desventaja en el marcador, la imagen de su compatriota James Rodríguez, quien, luego del error, colocó incrédulo las manos en la cintura.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios