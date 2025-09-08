Rayados de Monterrey sumaría un gran refuerzo para el Apertura 2025; ya cuenta los días para su debut

El Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra en su etapa más seria, en la que los equipos contendientes al título buscarán mostrar su mejor versión y quedarse con los primeros lugares de la clasificación.

Uno de ellos es Rayados de Monterrey, equipo comandado por Domènec Torrent, que ha tenido un gran torneo regular y se mantiene como líder de la competencia.

A pesar de ese buen paso en el torneo local, el equipo regio continúa reforzándose para la campaña, con la incorporación del experimentado defensa mexicano Carlos Salcedo.

El exjugador de Cruz Azul y Chivas, quien no ha podido debutar con la camiseta rayada debido a una lesión sufrida en la pretemporada, se encuentra en la etapa final de recuperación.

De acuerdo con medios locales, Salcedo —quien tuvo un paso por el balompié europeo y sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha— ya ha intensificado su trabajo para volver a la actividad.

Luego de la pausa por la Fecha FIFA, Rayados regresará a la actividad para enfrentar como visitante a Querétaro, en un duelo en el que parten como favoritos para mantener la cima de la clasificación.