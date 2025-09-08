Televisa realizaría una gran contratación con miras a la Copa del Mundo de 2026; suma una nueva voz para los partidos de futbol

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está cada vez más cerca de comenzar, generando en los aficionados un sentimiento de emoción al ver el regreso del torneo más importante del fútbol, ahora en México, Estados Unidos y Canadá.

Con la cuenta regresiva en marcha, varios medios de comunicación han comenzado su planeación para llevar a los hogares del país la mejor cobertura, lo que ha provocado que se refuercen con talento de gran calidad.

Lee también Aficionados africanos se burlan de Pumas; aseguran que es la peor versión de su historia

Un ejemplo de esto sería Televisa, empresa que, luego de un tiempo de análisis, habría decidido dar un golpe sobre la mesa y sumar a su ya poderoso equipo de comunicadores una voz internacional.

Se trata de Lola del Carril, una de las voces más importantes en el sur del continente, quien, tras colaborar con comentaristas de TUDN durante el pasado Mundial de Clubes, se sumaría a la empresa mexicana.

Lee también VIDEO: Marc Crosas y Lola del Carril ya entrenan juntos en México; serán compañeros de trabajo en TUDN

Del Carril, quien tuvo mucha química con Marc Crosas y se volvió tendencia durante su estancia en México, compartió recientemente que se mudaría, teniendo incluso, en sus primeras horas en el país, grandes recuerdos.

El exfutbolista subió un video con la periodista argentina de 32 años que ya vive en México | FOTO: @marccrosas

Se espera que en los próximos días se dé el anuncio oficial de su contratación, con la oportunidad de darle voz a partidos de la Liga MX y al Mundial del próximo año.