América sufre baja para el resto del torneo Clausura 2026

Las Águilas del América han recibido un duro golpe previo al inicio de la Liguilla. Este jueves, han anunciado la baja del colombiano Raúl Zúñiga por lesión.

"La Pantera" sufrió una fractura de clavícula durante un entrenamiento en el Nido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Así lo informó el cuadro de Coapa en un comunicado

"El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones", revelaron.

"El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a evolución", detallan las Águilas en el escrito.

La lesión del delantero se suma a las bajas de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila, también por lesión y quienes se perdieron lo que les restaba del actual torneo Clausura 2026.