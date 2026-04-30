Liga MX: Estos son los árbitros de Cuartos de Final del Clausura 2026

La fase final del Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar. Tras un torneo lleno de emociones, únicamente ocho equipos se mantienen en la pelea por levantar el trofeo que actualmente posee Toluca.

La Liguilla, conocida por mostrar la mejor versión de cada club, promete duelos intensos en la ronda de Cuartos de Final. Equipos como Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca contarán con la ventaja de cerrar sus respectivas series en casa, un factor clave en esta instancia.

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Con los enfrentamientos ya definidos, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos de ida de los Cuartos de Final, generando de inmediato expectativa entre los aficionados de cara al arranque de la fase decisiva.

LOS SILBANTES ENCARGADOS DE LOS JUEGOS

Tigres vs Chivas

Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Atlas vs Cruz Azul

Árbitro Central: Yonatan Peinado Aguirre

Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García

América vs Pumas

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Enrique Isaac Bustos Díaz

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Toluca vs Pachuca