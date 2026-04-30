Liga MX: Estos son los árbitros de Cuartos de Final del Clausura 2026

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La fase final del Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar. Tras un torneo lleno de emociones, únicamente ocho equipos se mantienen en la pelea por levantar el trofeo que actualmente posee Toluca.
La Liguilla, conocida por mostrar la mejor versión de cada club, promete duelos intensos en la ronda de Cuartos de Final. Equipos como Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca contarán con la ventaja de cerrar sus respectivas series en casa, un factor clave en esta instancia.
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Con los enfrentamientos ya definidos, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos de ida de los Cuartos de Final, generando de inmediato expectativa entre los aficionados de cara al arranque de la fase decisiva.
LOS SILBANTES ENCARGADOS DE LOS JUEGOS
Tigres vs Chivas
- Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
- Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
Atlas vs Cruz Azul
- Árbitro Central: Yonatan Peinado Aguirre
- Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García
América vs Pumas
- Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
Toluca vs Pachuca
- Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez
- Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Miranda
- Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga
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