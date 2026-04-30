Andrés Fassi opinó sobre la multipropiedad en la Liga MX y defendió que “Grupo Pachuca le ha dado mucho valor al futbol mexicano”

Como cada vez que María Fassi juega un torneo en México -esta vez lo hace en el LPGA Riviera Maya Open- uno de los fieles seguidores por el campo es su padre, Andrés Fassi, quien aprovechó para hablar de la actualidad del futbol mexicano y la abolición de la multipropiedad.

El exvicepresidente deportivo de Grupo Pachuca y actual presidente del Talleres de Córdoba, de Argentina, fue cuestionado sobre el proceso de venta del Club León, y su respuesta fue contundente.

“Me ha tocado estar fuera del grupo pero lo de la multipropiedad tiene que ver con lo que es la estructura de lo que es FIFA y su organización. No es fácil pretender que porque no haya multipropiedad venga cualquiera a manejar un equipo, pienso que Grupo Pachuca a lo largo de los años ha generado mucho valor al futbol mexicano y ojalá que quien llegue siga con esa misma estructura”, declaró.

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Al hablar sobre la actualidad del futbol mexicano, el empresario argentino destacó el nivel de la Liga MX, aunque aseguró que muchas veces se prioriza el lado comercial. “Las reglas mientras estén claras son iguales para todos. México ha crecido muchísimo en la industria del futbol y a veces lo deportivo ha sido superado por la ambición comercial. México tiene todo para estar entre las 10 mejores ligas del mundo”, agregó.

ANDRÉS FASSI DESEA QUE MÉXICO SEA PROTAGONISTA EN EL MUNDIAL

Quien fuera parte del éxito de los Tuzos del Pachuca y cercano a Javier Aguirre, mencionó que “cada vez que llega un Mundial, todos nos entusiasmamos, cada cuatro años imagínate lo que representa un Mundial para México, todos tenemos el sueño de ser protagonistas. El sueño está intacto, y después está el análisis crudo y real de lo que genera el futbol mexicano en todos aspectos y ahí yo creo que hay varios aspectos a mejorar”.

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Sobre la convocatoria final, señaló que “él tiene la sensación y la sensibilidad de poder llevar a los mejores jugadores. Hay muchos en Europa, otros jóvenes y otros de experiencia y ojalá todo el trabajo que se ha hecho sea con bien para que México tenga un gran Mundial”.