Cuartos de final del Clausura 2026, una fiesta que luce atractiva

Con los cuatro clubes más populares, los tres que han ganado mayor número de títulos en la historia de los torneos cortos y tres series que ya definieron alguna vez al campeón del futbol mexicano, los cuartos de final en el Clausura 2026 prometen ser explosivos.

La serie que roba reflectores es la que protagonizarán los Pumas y el América. Será la ocasión número 13 que se midan dentro de la fase final, la duodécima a eliminación directa, ya que compartieron grupo en la de la campaña 1979-80.

La balanza se inclina claramente para las Águilas (8-3), aunque la más reciente ocasión que jugaron (cuartos de final del Apertura 2021), los felinos avanzaron.

El mermado Guadalajara y los Tigres chocarán en la Fiesta Grande por quinta vez. Las Chivas dominan en el histórico (3-1) y nunca han perdido un duelo de Liguilla en el estadio Universitario (una victoria y tres empates).

El Cruz Azul y el Atlas se ven la cara por séptima ocasión en fase final, con dominio para los Zorros (4-2). De hecho, La Máquina no deja fuera a los tapatíos desde el Invierno 1997.

El Pachuca y el Toluca también protagonizarán su séptima eliminatoria dentro de la Liguilla, con balance parejo (3-3). Será la segunda ocasión que cierren en el estadio Hidalgo. La anterior, fue ganada por los Tuzos.

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