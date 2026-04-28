Gustavo Santoscoy sueña con una campeona mexicana en el LPGA Riviera Maya Open

Playa del Carmen.— Esta semana, las mejores golfistas del mundo estarán en México para la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open, organizado por la empresa GS Sports Management.

El director del torneo, Gustavo Santoscoy, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y confesó su deseo de ver a una de las mexicanas como campeona.

Dentro del field de 144 jugadoras, destaca la presencia de Nelly Korda, actual número uno del mundo y reciente monarca del Chevron Championship, primer Major del año, y Lydia Ko, doble medallista olímpica, con más de 20 victorias en la LPGA. Esto demuestra la calidad del certamen que se efectuará durante los próximos días.

Sin embargo, el apoyo del público irá con las mexicanas Gabriela López, Isabella Fierro, María Fassi, Clarisa Temelo y Andrea Ostos.

“Gaby se encuentra en un gran momento de su carrera, es una gran oportunidad de soñar con tener a una mexicana campeona y quedarse con el título de este gran evento”, declaró Santoscoy.

La edición del certamen en este año se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo, en el prestigioso campo de golf “El Camaleón” de Mayakoba, y tendrá una bolsa a repartir de 2.5 millones de dólares, de los cuales 360 mil serán destinados para la campeona.

“Estamos muy contentos por esta segunda edición. Para nosotros, es un gran logro hacer este segundo torneo consecutivo en Mayakoba, en este lugar tan especial, donde vamos a recibir a las mejores golfistas del mundo”, agregó.

El Riviera Maya Open ya está consolidado como una parada obligatoria en el calendario para la LPGA y el público mexicano no sólo disfrutará golf de primer nivel, sino de toda una experiencia que marca tener al circuito femenil de golf más importtante en todo el mundo.

“No es sólo un evento deportivo, es un evento social, gastronómico, cultural... Es más que golf y suma a la experiencia”, concluyó.

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