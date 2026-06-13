[Publicidad]
La opositora venezolana y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este sábado al presidente de EU, Donald Trump, por sus acciones contra "grupos armados, organizaciones criminales y mafias", entre ellos el Tren de Aragua, cuyo máximo líder murió en un operativo militar en la víspera, coordinado por ambos países y efectuado en una región minera del sureste de Venezuela.
El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EU "lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" a Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.
¿Quién era “Niño Guerrero”?; el líder del Tren de Aragua fue abatido por Estados Unidos en Venezuela
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Brasil y Marruecos dividen puntos en su presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Mundo
Forense clasifica como homicidio la muerte de migrante haitiana que fue liberada por ICE; familia evalúa demanda
Universal Deportes
Túnez deja atrás el 5-0 ante Bélgica; apuesta por sorprender a Suecia en su debut mundialista
Nación
Refuerzan seguridad en Durango con 600 militares; elementos harán patrullajes y reconocimientos terrestres
Sección
Exviolinista de Nodal revive rumores de romance con el cantante con polémico mensaje: “Todo lo que vivimos juntos”
Sección
¿Shakira engañó a millones? Bailarines de la cantante rompen el silencio sobre su supuesta doble en el Mundial 2026
Sección
¿Hay cucarachas en tu casa? Estas 5 plantas las ahuyentan de forma natural y evitan que entren a tu hogar
Sección
Sismo hoy en México: temblor de 5.2 con epicentro en Guerrero sorprende en CDMX; no se activaron las alertas