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Culiacán, Sin. - En el ataque a tres miembros de una familia en una vivienda de la colonia Lomas de Rodriguera, dos mujeres, una de ellas menor de edad y la otra, embarazada, junto con un hombre, resultaron heridos de bala, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que llevarlos a un hospital para que recibieran atención médica.
Un primer reporte que se recibió a las líneas de emergencia notificó que en la calle Noria, de dicho sector norte de la capital del estado, se encontraban tres personas del sexo masculino lesionadas por arma de fuego; fue que al llegar la policía y el ejército, descubrieron que dos de las víctimas eran mujeres.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado que fueron notificadas sobre estos hechos, al recopilar las evidencias y testimonios, acreditaron que las víctimas del atentado son la adolescente Ana Belén “N”, de 15 años de edad, Alonda “N” de 25, en estado de gravidez, y Álvaro “N”, cuya edad no se dio a conocer.
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Poco después de estos hechos, en un segundo ataque que tuvo lugar en la colonia Renato Vega, en Culiacán, dos masculinos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital, a causa de presentar lesiones de armas de fuego.
Los vecinos de la calle Mina Real fueron los que alertaron a las autoridades de seguridad sobre continuas detonaciones de armas de fuego y personas heridas, sin que se conozcan las identidades de las víctimas.
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JACL/cr
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