Gustavo Santoscoy desea expandir el golf femenil en México y Latinoamérica

Playa del Carmen.— Desde hace varios años, GS Sports Management se convirtió en una de las empresas con mayor impulso al deporte femenil en México, principalmente a través del tenis. Actualmente, es la encargada de traer a las mejores golfistas del mundo y su objetivo es llevar el deporte de los bastones a nuevos lugares.

Gustavo Santoscoy, director del LPGA Riviera Maya Open, habló sobre la posibilidad de organizar más torneos en México y Latinoamérica.

“Es una posibilidad. Cuando buscamos expandirnos, como lo hicimos en tenis, buscamos esa consolidación de una ciudad, de un destino turístico, así como lo tenemos en Mérida y Guadalajara, y en golf lo tenemos en el lugar más importante en el país. En unos años, buscaremos seguir creciendo y expandirnos en el entorno del golf”, declaró Gustavo.

Este año será el segundo consecutivo que las mejores jugadoras del mundo visitan el país; en este caso, con la destacada presencia de Nelly Korda, y Santoscoy presumió que es el comienzo de una relación por varios años con el mejor circuito de golf femenil.

“Tenemos contrato por cinco años, pero es proyecto a largo plazo”, dijo.

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