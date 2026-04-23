El golf mexicano vive una época dorada, asegura Benjamín Salinas 

Desde hace varios años, México se convirtió en un destino obligado para los distintos circuitos de golf en el mundo.

El PGA Tour, LPGA, LIV Golf e incluso las ligas de desarrollo, como PGA Americas o el Korn Ferry Tour, organizan torneos en distintas regiones del país y traen a sus mejores jugadores.

Esta situación ha contribuido en el aumento de los aficionados a este deporte y, obviamente, en la generación de jugadores tricolores que quieren destacar en un sinfín de circuitos.

En cada una de esas organizaciones, hay golfistas mexicanos destacados, como Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Luis Carrera en LIV Golf; Gabriela López, María Fassi o Isabella Fierro, en la rama femenil; Raúl Pereda y Emilio González, quienes compiten entre el PGA y el Korn Ferry Tour.

Por eso, Benjamín Salinas Sada no duda en asegurar que el deporte de los bastones vive una época dorada en el país.

“A mí, me gusta donde está [el golf mexicano], me gusta que haya exposición, hombres y mujeres jugando golf, aunque me gustaría que hubiera más. Tenemos muchos jugadores estudiando en diferentes universidades y pensamos que pueden ser grandes profesionales... Y hay que ayudarlos. Eso tratamos de hacer”, declaró el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“Si nos ponemos a ver 10 años atrás, no había ningún golfista mexicano. A los que invitamos al WGC [Campeonato Mundial de Golf, por sus siglas en inglés], eran desconocidos... Al mismo Abraham [Ancer] lo pusimos a jugar contra Tiger [Woods] y hoy aquí está. Y ya está Carlos [Ortiz]... Y es lo que queremos. En retrospectiva, hoy vemos que está en el momento dorado, pero qué tal en 10 años... Quizá tengamos seis o siete [jugadores] más en el profesionalismo”, agregó.

Tanto en la rama varonil como en la femenil, hay grandes promesas, como Santiago de la Fuente y Clarisa Temelo, ambos monarcas del campeonato mundial amateur en sus respectivas categorías.

Es por eso que a Salinas le ilusiona el futuro, pero sin olvidar que la época actual del golf mexicano le llena de satisfacción, porque su impulso ha sido determinante para innumerables éxitos.