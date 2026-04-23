México reafirma su lugar en LIV Golf

Desde su fundación (2022), LIV Golf ha dividido opiniones entre los aficionados a ese deporte.

Los más tradicionales rechazan el nuevo formato de competencia y optan por no consumir a “los rivales” del PGA Tour, pero también están quienes apoyan e impulsan esta nueva forma de concebir al deporte de los bastones, como Benjamín Salinas.

El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas ha sido uno de los principales impulsores y promotores del golf en México. Durante muchos años, lo demostró como parte del PGA Tour; sin embargo, en 2024 puso fin a la relación con el circuito estadounidense y —después de dos años trabajando con LIV— no se arrepiente de dar el salto hacia la nueva Liga.

La afición que apoya este nuevo modo de competir va en crecimiento. Foto: Charles Laberge / AP

“Fue una decisión sencilla, porque nuestra misión siempre ha sido crecer el golf en la región y pensamos que nos estábamos alejando de esa visión en el PGA Tour. Empezamos con el WGC [Campeonato Mundial de Golf, por sus siglas en inglés] y comenzó con la visión de traer a los mejores 50 del mundo; eso queríamos generar. Pero eso se empezó como que a ‘descremar’ cuando nos fuimos a Puerto Vallarta. Empezó a bajar el field de jugadores que nos mandaban, el torneo comenzó a perder relevancia en el circuito del PGA Tour y empezaron a ser poco flexibles con lo que queríamos lograr, que era traer talento nacional y latinoamericano para concursar con los mejores del mundo. Esa visión, cuando platiqué con LIV, dijeron ‘eso queremos’”, dijo Salinas Sada, en la charla con EL UNIVERSAL Deportes efectuada en el Club de Golf Chapultepec.

Sin embargo, el empresario mexicano considera que a LIV Golf “le falta que sea como un circuito y no sólo un evento de exhibición, donde se gana mucho dinero, pero no pasa nada más”, en comparación con las invitaciones a distintos torneos que reciben los distintos ganadores del PGA Tour.