Benjamín Salinas explica por qué dejó el PGA Tour para unirse a LIV Golf 

En 2024, Grupo Salinas puso fin a una relación de 10 años con el PGA Tour, el circuito tradicional, para unirse a la revolucionaria Liga saudita LIV Golf, con la cual ha forjado un vínculo que Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración, espera dure para siempre.

LIV ya tenía presencia en México, las primeras dos ediciones fueron en Mayakoba, y desde 2025 la sede se cambió al Club de Golf Chapultepec, donde tiene asegurado su regreso en 2027. Salinas Sada asegura que este es el comienzo de una relación con futuro brillante.

“Tenemos tres años de contrato, nos falta uno y tenemos dos de opcionalidad, pero eso fue el inicio de cómo estaba redactado el acuerdo, porque nosotros queremos que perdure para siempre. Yo aplaudo lo que sucede con los saudíes, ellos ven el modelo que tienen con nosotros y lo ven como el modelo a seguir en el resto de los países. Esa parte del negocio no la tenían en otro lado. Aquí se puede ganar dinero y puede ser sostenible en el tiempo por muchos años más”, declaró el empresario mexicano.

“A diferencia de lo que pasa con PGA Tour, ellos apuestan por tener un súper evento en todos lados. PGA Tour apuesta por tener a Estados Unidos muy sólido y muy fuerte, pero LIV apuesta para que se vuelva una cosa de interés popular en todo el mundo”, agregó Salinas.

A pesar de los rumores de desaparición de la Liga, directivos de LIV han confirmado que el circuito está fuerte.