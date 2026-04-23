La Selección Mexicana está en deuda, asegura Benjamín Salinas

De cara a la Copa del Mundo, y por petición de Javier Aguirre, la Selección Mexicana ha tenido partidos amistosos contra rivales de primer nivel (dentro y fuera de las fechas establecidas por la FIFA), además de que los jugadores de Liga MX que sean elegidos abandonarán a sus equipos antes de la Liguilla. Por estas y más razones, Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y exigió que el Tricolor esté a la altura.

“Me parece que lo que pidió la Selección, el técnico... Todo se le entregó. Ellos fueron a visitar a cada uno de los dueños de los equipos de futbol y dijeron ‘necesitamos esto, una concentración más larga, acortar la Liga, que nos encanchemos en el [Estadio] Azteca, a la altitud y hagamos un buen papel’. Todo se les dio. Si eso es lo indicado o no, veremos, pero yo creo que están en deuda. Hay todo un país detrás de ellos, todos quieren que le vaya bien, todos pusimos de nuestra parte para que eso suceda, y les toca demostrarlo en la cancha”, declaró Salinas Sada.

El empresario mexicano es un miembro importante en las reuniones de dueños en la Liga MX y espera que el Tricolor pueda tener esa actuación histórica en la que todos confían.

“Ojalá que lleguen a la final. Nosotros, en TV Azteca, lo que más queremos es darle espectáculo y entretenimiento a la audiencia, para eso trabajamos todo el día y qué mejor que la Selección pudiera avanzar y cumplir estos sueños de tantos millones de mexicanos, pero no ha sido así en los últimos Mundiales. Ojalá que nos demuestren lo contrario”, concluyó.