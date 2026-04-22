Gilberto Mora marca en Liga MX a 50 días del Mundial

Gilberto Mora está de vuelta. Tras varios meses alejado de las canchas a causa de una pubalgia, el joven de 17 años, considerado uno de los talentos mexicanos con mayor proyección, volvió a encontrarse con el gol.

El futbolista de Xolos de Tijuana, en la carrera por ganarse un sitio en la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026, salió de titular ante Pachuca en el cierre de la jornada 16 del Clausura 2026.

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Respaldado por Sebastián Abreu y convertido ya en líder del conjunto fronterizo, Mora celebró nuevamente tras tres meses de sequía al enviar el balón al fondo de la meta defendida por Carlos Moreno.

La anotación llegó tras la marcación de un penalti, Mora tomó el esférico y ejecutó el disparo, que fue atajado por el arquero. Sin embargo, su rápida reacción le permitió aprovechar el rebote y concretar el (1‑0) al minuto 33.

El gol desató el festejo del juvenil con la afición y sus compañeros, una señal del alivio y la confianza recuperada.