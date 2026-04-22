Oribe Peralta lanza dura opinión sobre Ochoa y lo descarta para el Mundial

Guillermo Ochoa ha manifestado desde el arranque del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026 su firme deseo de alcanzar una sexta participación mundialista, una ilusión que parece mantenerse viva al seguir figurando entre las opciones de Javier Aguirre para la portería de la Selección Mexicana.

El exguardameta del América, actualmente activo en el futbol de Chipre tras varias semanas en búsqueda de un club que le permitiera mantenerse en competencia, ha sido blanco de críticas por esa aspiración.

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Diversas voces del medio futbolístico han cuestionado tanto su nivel actual como la posibilidad de que su presencia limite la oportunidad de arqueros más jóvenes de consolidarse en el proceso.

Con la titularidad aún en discusión, una de las opiniones más recientes y contundentes fue la de Oribe Peralta. El exdelantero del Tricolor, en entrevista con ESPN, dejó en claro que, de depender de su criterio, Ochoa no entraría en su convocatoria rumbo al Mundial.

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"Yo hablo desde mi experiencia. En la cancha todos se equivocan, pero los errores del portero casi siempre terminan en gol. Yo dije que cuando no estuviera apto para ser convocado, iba a dar un paso al costado. Después de 2018 entendí que no llegaría al siguiente proceso y preferí que un joven tuviera esa oportunidad para competir durante cuatro años. Es una decisión personal. Si Memo es elegible y Javier lo quiere llevar, es totalmente válido, pero si yo fuera el entrenador habría llamado a Tala. Prefiero que los jóvenes adquieran experiencia y, desde mi lógica, Ochoa no debería ser convocado", afirmó.