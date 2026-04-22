Luis García desmiente rumores y asegura que no irá a Netflix con Christian Martinoli

Luego de una avalancha de rumores surgidos en las últimas horas, que apuntaban a una supuesta salida de Luis García y Christian Martinoli de TV Azteca para integrarse a Netflix —tras la adquisición por parte de la plataforma de los derechos de transmisión de la Copa Oro y la Concacaf Nations League para el próximo verano—, el exfutbolista decidió salir a aclarar la situación.

Después de que Martinoli dejara entrever la posibilidad de algún acercamiento por parte de la empresa de streaming, García fue contundente y desmintió cualquier versión sobre un cambio de televisora o proyecto conjunto fuera de la señal del Ajusco.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el exjugador de Pumas y el Atlético de Madrid pidió no dar crédito a las especulaciones y reiteró que se siente plenamente satisfecho en TV Azteca, empresa a la que aseguró espera seguir ligado durante muchos años más.

"Me levanté con una sarta de noticias —¡ja!— salerosas y erróneas. Mi esposa corporativa, Christian Martinoli, y su servidor no vamos a ir a ningún lugar a narrar ni a comentar. Ni a Netflix ni a otro sitio. Somos de TV Azteca y ahí vamos a estar por los siglos de los siglos. ¡Amén!", expresó.

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La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes debatieron sobre el futuro de las transmisiones de la Selección Mexicana. Algunos incluso recordaron que durante la edición pasada el popular dúo llevó el torneo a los aficionados a través de YouTube, una fórmula que podría repetirse tras la Copa del Mundo.