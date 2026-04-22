André Jardine alza la voz sobre el caso de Helinho y deja en ridículo a David Faitelson

Después de las sanciones que reveló la Comisión Disciplinaria tras la pelea en el Estadio Banorte entre América y Toluca, Helinho, futbolista escarlata, acusó casos de racismo, principalmente en redes sociales.

El jugador de los Diablos Rojos recibió insultos de algunos aficionados cuando se dirigía al vestidor en el Coloso de Santa Úrsula y en redes sociales; sin embargo, el polémico David Faitelson mencionó que Henry Martín habría llamado “mono” a Helinho.

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Situación que fue desmentida con autoridad por parte de André Jardine, técnico de las Águilas del América, luego de su victoria frente a La Fiera en León.

“Que no se hable por favor desde la prensa, que no se pongan palabras en la boca de ningún jugador, hay que tener responsabilidad de no provocar cosas como estas. Debe haber pruebas para hablar cosas de este tipo, sean responsables de sus opiniones, por favor”, declaró el estratega brasileño.

Jardine no restó importancia a los actos de Helinho, a quien conoce y asegura tener un cariño especial por tenerlo desde Sao Paulo.

“Nosotros somos muy atentos a combatir cualquier tipo de discriminación y aseguro que nuca vendrá de un jugador o integrante del club. Lo de Helinho lo lamento porque sufre por las redes sociales, lo quiero mucho, lo tuve en Brasil sus reacciones fueron erradas a partir de la expulsión, fue el principal responsable de la situación, buscaba sumar otra expulsión”, agregó André.

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¿Qué dijo David Faitelson?

En Línea de 4, el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, pidió que se investigue unos supuestos actos de racismo por parte de Henry Martín, capitán de las Águilas del América.

“Son rumores, no puedo asegurarlo, de que Henry Martín habría tenido una frase de corte racial para Helinho, hay que investigarlo. Hay gente del Toluca que lo asegura, que Henry, el capitán del América, le dijo mono a Helinho”, dijo Faitelson.

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