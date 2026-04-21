Cruz Azul confirma su regreso al Estadio Banorte para este Clausura 2026

La directiva del Cruz Azul ha hecho oficial que el partido de este domingo contra el Necaxa se llevará a cabo en el Estadio Banorte, el cual será su casa definitiva a partir del torneo Apertura 2026.

Después de varias semanas de negociaciones, La Máquina volverá al Coloso de Santa Úrsula para el juego en el que cerrará la fase regular del Clausura 2026, ese en el que buscará terminar lo más arriba posible.

Al igual que el América, los celestes anhelaban volver al Estadio Azteca, en el cual no fungen como locales desde el 2 de marzo de 2024, cuando derrotaron al Guadalajara (3-0).

Lee también Helinho, jugador del Toluca, denuncia racismo tras la sanción recibida por la riña contra el América

¿Cuándo enfrenta el Cruz Azul al Necaxa?

El choque entre La Máquina y los Rayos será el último en la fase regular del Clausura 2026, por lo que está programado para el domingo 26 de abril, a las 19 horas.

En ese encuentro se terminará de definir la etapa de cuartos de final, para la que los dirigidos por Nicolás Larcamón ya tienen su lugar asegurado.

América y Cruz Azul decepcionaron con insípido empate en el Clásico Joven / FOTO: Hugo Salvador - EL UNIVERSAL

¿El Cruz Azul jugará la Liguilla en el Estadio Banorte?

Debido a que el Estadio Ciudad de México debe ser entregado a la FIFA el 13 de mayo, con miras a la Copa del Mundo 2026, el Cruz Azul no jugará ahí sus partidos dentro de la Liguilla.

Eso deberá sostenerlos en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, sin importar la ronda.

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO el León vs América, HOY, martes 21 de abril