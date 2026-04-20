FMF anuncia sanciones a futbolistas del América y Toluca tras pelea

Una pelea entre jugadores del América y el Toluca empañó el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 en el Estadio Banorte, ya que la violencia no solo fue en el campo, pues también se registró un encontronazo en el túnel que conduce a los vestidores.

Después de horas de espera, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció en un comunicado las sanciones a todos los involucrados en esta trifulca.

El conjunto mexiquense fue el más perjudicado por la pelea, el Estadio Banorte se salvó del veto por presuntos actos racistas y la violencia, ambas escuadras deberán de pagar multas.

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"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol da a conocer su reporte correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Con México Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de analizarse la situación presentada durante el partido América vs Toluca", se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las sanciones para el América y Toluca?

Aquí te dejamos los castigos que recibieron las partes involucradas en la pelea del encuentro del sábado pasado.