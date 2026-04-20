Liga MX: Cuándo y dónde ver EN VIVO partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

El Clausura 2026 está cerca de finalizar y esta semana hay fecha doble para disputar la Jornada 16 del presente torneo, para así seguir conociendo a los equipos clasificados a la Liguilla y a los que ya no tendrán posibilidad.

La penúltima fecha de la campaña arranca el martes 21 de abril con el partido de los Pumas de la UNAM recibiendo en CU a los Bravos de Juárez en punto de las 19:00 horas; a ese mismo horario, Querétaro le hace los honores al Cruz Azul en la Corregidora.

Monterrey, ya eliminado, recibe al Puebla en el estadio BBVA a las 21:05 horas; un minuto más tarde, León choca con las Águilas del América en el Nou Camp.

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Pumas se impuso en San Luis. Jordan Carrillo fue uno de los anotadores. FOTO: IMAGO7

Para el miércoles 22, se juegan los cinco partidos restantes para completar la jornada. Tres juegos se llevarán a cabo a las 19:00 horas: Atlas vs Tigres, Atlético de San Luis vs Santos y Mazatlán vs Toluca.

La Jornada 16 se cierra con el Necaxa contra Chivas y el Tijuana frente a Pachuca.

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Horarios y canales para ver EN VIVO Jornada 16 del Clausura 2026

Martes 21 de abril

Pumas vs FC Juárez | 19:00 horas | VIX Premium

Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One y FOX+

Rayados vs Puebla | 21:05 horas | VIX Premium

León vs América | 21:06 horas | FOX One y FOX+

Miércoles 22 de abril