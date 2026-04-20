Liga MX: Cuándo y dónde ver EN VIVO partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Más Información
El Clausura 2026 está cerca de finalizar y esta semana hay fecha doble para disputar la Jornada 16 del presente torneo, para así seguir conociendo a los equipos clasificados a la Liguilla y a los que ya no tendrán posibilidad.
La penúltima fecha de la campaña arranca el martes 21 de abril con el partido de los Pumas de la UNAM recibiendo en CU a los Bravos de Juárez en punto de las 19:00 horas; a ese mismo horario, Querétaro le hace los honores al Cruz Azul en la Corregidora.
Monterrey, ya eliminado, recibe al Puebla en el estadio BBVA a las 21:05 horas; un minuto más tarde, León choca con las Águilas del América en el Nou Camp.
Lee también Liga MX: ¿Cómo se disputaría la Liguilla del Clausura 2026 si hoy finalizara la fase regular?
Para el miércoles 22, se juegan los cinco partidos restantes para completar la jornada. Tres juegos se llevarán a cabo a las 19:00 horas: Atlas vs Tigres, Atlético de San Luis vs Santos y Mazatlán vs Toluca.
La Jornada 16 se cierra con el Necaxa contra Chivas y el Tijuana frente a Pachuca.
Lee también Cuauhtémoc Blanco cuestiona la remodelación del Estadio Azteca
Horarios y canales para ver EN VIVO Jornada 16 del Clausura 2026
Martes 21 de abril
- Pumas vs FC Juárez | 19:00 horas | VIX Premium
- Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One y FOX+
- Rayados vs Puebla | 21:05 horas | VIX Premium
- León vs América | 21:06 horas | FOX One y FOX+
Miércoles 22 de abril
- Atlas vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, VIX Premium
- Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas | ESPN y Dinsey+
- Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, FOX One y FOX
- Necaxa vs Chivas | 21:05 horas | Azteca 7, Claro Sports, FOX One, FOX, TUDN y VIX Premium
- Tijuana vs Pachuca | 21:06 horas | FOX One y FOX
Noticias según tus intereses
[Publicidad]