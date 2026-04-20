Liga MX: ¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026?

La fase regular del Clausura 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido se vuelve más que importante para todos los equipos que todavía no están eliminados.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia porque los clube luchan por mantener vivas sus esperanzas de estar en ella.

Luego de la Jornada 15, que terminó con la victoria (0-1) del Atlas sobre el Santos en el único duelo de la jornada dominical, la tabla general del torneo sufrió varias modificaciones.

La clasificación está que arde con todavía dos fechas por disputarse y quedan pendientes algunos invitados para la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Además, en esta última jornada, también se confirmó que algunos conjuntos ya estaban eliminados.

De momento,solamente el Santos, el Mazatlán, el Puebla, el Atlético San Luis y el Monterrey están eliminados, de manera oficial.

Matemáticamente, el Querétaro, el FC Juárez, el Necaxa, el Tijuana y los Tigres tiene opciones de clasificar a la Liguilla, pero necesitan de varias combinaciones de resultados.

Mientra que el León, el Atlas, el América y el Toluca dependen de sí mismos para conseguir su boleto a la Fiesta Grande, pero necesitan asegurarlo con victorias en el cierre de la fase regular.

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¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

Oficialmente, los únicos equipos de la Liga MX que ya clasificaron a la Liguilla son las Chivas, el Pachuca y los Pumas.

Incluso, los tres clubes consiguieron su boleto a la Fiesta Grande desde que finalizó la Jornada14 del Clausura 2026.

Ahora, el Rebaño, los Tuzos y Los del Pedregal pelearán por el superliderato; esa es la misión que tienen en las dos últimas jornadas.

El Cruz Azul, prácticamente, tiene su cupo asegurado en la fase de eliminación directa de la Liga MX, pero necesita cumplir con el tema de la Regla de Menores; por tal motivo, todavía no es oficial que su clasificación.

Aunque, con sus 29 puntos, es un hecho que estará en la lucha por el título del futbol mexicano.