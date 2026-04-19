Una fecha más de la Liga MX terminó este domingo, luego del partido entre Santos y Atlas (0-1) que marcó el final de la Jornada 15 del Clausura 2026, para que solamente falten dos más para el cierre de la fase regular del torneo.

La carrera por los puestos de Liguilla en el Clausura 2026 continúan, algunos de los equipos ya con la certeza de que no podrán clasificar; mientras otros quieren afianzarse en la parte alta para recibir la vuelta de los Cuartos de Final.

Chivas se mantiene en la punta de la clasificación, luego de haber goleado 5-0 al Puebla como local. El Rebaño está en lo más alto con 34 unidades, y ya prácticamente amarraron su participación en la fiesta grande del futbol mexicano.

Lee también Ronaldinho revive su magia en México y es ovacionado por el Estadio Banorte

Chivas se afianzó en el superliderato al recuperar la memoria y humillar a Puebla / FOTO: Imago7

Detrás de los rojiblancos aparecen los Tuzos del Pachuca con 31 puntos. Los hidalguenses derrotaron 1-3 al Monterrey en su visita el Estadio BBVA; este resultado deja eliminado a los Rayados, que tiene 15 unidades.

El top 3 lo cierran los Pumas de la UNAM, quienes suman 30 puntos y siguen en la pelea por el liderato de la clasificación. Efraín Juárez y sus dirigidos derrotaron 0-2 al Atlético de San Luis para seguir con su racha positiva.

Lee también Cuauhtémoc Blanco brilla junto a Ronaldinho en partido de Leyendas

Un total de tres equipos están empatados en 22 puntos, cantidad que los coloca en liguilla. América, Atlas y el León tienen las mismas unidades, pero la diferencia de goles coloca a las Águilas en sexto, los Zorros en séptimo y los Esmeraldas en octavo.

Pumas se impuso en San Luis. Jordan Carrillo fue uno de los anotadores. FOTO: IMAGO7

Dentro de los clubes que están en la batalla por un boleto figuran: Tigres (21), Tijuana (19), Necaxa (17), FC Juárez (16) y Querétaro (16). Con seis unidades en juego, estos clubes dependen de si mismos y otros resultados para poder avanzar.

Los equipos que están matemáticamente eliminados son: Monterrey (15), Atlético de San Luis (15), Puebla (13), Mazatlán (12) y Santos (9).

Tabla general del Clausura 2026