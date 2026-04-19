"A lo Atlas", así se resume la victoria rojinegra (0-1) ante el Santos en el Nuevo Estadio Corona.

Con una anotación fortuita de Manuel Capasso (21') y un penalti detenido por Camilo Vargas (58'), el equipo de Diego Cocca derrotó a su "hermano" en su propia casa y dio un paso importante rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Sin demasiado protagonismo, los Zorros encontraron la manera de salir con el puño en alto de la Comarca Lagunera.

Necesitaban la victoria para seguir aspirando a clasificar a la Liguilla y la consiguieron, como pudieron. Al final, las formas pasan a segundo término.

El gol del defensa central argentino fue contó mcuha suerte, tras un cobro de tiro libre; se alzó, le ganó la marca a la frágil zaga de los Guerreros y remató... ¡con el hombro! Carlos Acevedo sólo observó cómo el balón se incrustó en su portería.

El conjunto tapatío casi dejó escapar el triunfo cuando el árbitro central señaló una pena máxima, por una falta de Eduardo Aguirre sobre Kevin Picón.

Sin embargo, Camilo Vargas estuvo atento y detuvo el disparo de Lucas Di Yorio. En el contraremate, Emmanuel Echeverría estrelló su tiro en el poste rojinegro.

Diego Cocca y sus dirigidos contaron con la suerte necesaria para salir airosos y depender de sí mismos para ser uno de los ocho invitados a la lucha por el título de la Liga MX.

El Atlas, ganó y rebasó al Tijuana, al Tigres y al León en la tabla general. El boleto para la Liguilla es suyo, sólo tienen que confirmarlo en las dos últimas jornadas, donde se medirán con los Tigres y el América. La misión no será nada sencilla.