Las Chivas tenían una espinita clavada por la humillación (4-1)que sufrieron a manos de los Tigres en la última jornada del Clausura 2026.

Al Rebaño, no le interesó quien se la hizo, sino quien se la iba a pagar y se terminó desquitando con el Puebla.

El equipo de Gabriel Milito le pasó por enciman (5-0) a la Franja en el estadio Akron y se quedó con una victoria que le permitió afianzarse en la cima de la tabla general.

Bryan González, Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos fueron los autores de las anotaciones en el inmueble tapatío.

El Cotorro se hizo presente con dos tantos y fue nombrado el "jugador el partido".

El único punto negativo de la fiesta rojiblanca fue que Armando González no se pudo hacer presente el marcador.

La Hormiga no aprovechó que Joao Pedro (Atlético San Luis) no fue capaz de anotar contra los Pumas.

Aunque, el centrodelantero mexicano se mantiene empatado con el brasileño en lo más alto de la tabla de los máximos goleadores de la Liga MX.

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Con los tres puntos, las Chivas se volvieron a alejar de sus más cercanos perseguidores y se pefilan para terminar la fase regular del torneo en lo más alto de la clasificación.

De momento, el Rebaño cuenta con 34 unidades, gracias 11 victorias y un empate.

Además, tiene la mejor ofensiva del certamen, con 33 doles convertidos; y con la quinta mejor defensiva, al sólo haber recibido 17, sólo el Cruz Azul, el Tijuana, los Pumas, el América, el Pachuca y el Toluca han permitido menos.

Por tal motivo, este equipo luce muy sólido de cara al inicio de la Liguilla y, a pesar de la derrota que sufrió con el conjunto de San Nicolás de los Garza, se perfila como uno de los principales candidatos para pelear por el título del futbol mexicano.

Ahora, las Chivas sólo tienen que encarar sus últimos compromisos ante el Necaxa y el Tijuana para iniciar su aventura en la Fiesta Grande.

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Chivas conquista los mejores MEMES luego de humillar a Puebla

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